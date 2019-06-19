В Сыктывкаре начали облагораживать парк в микрорайоне Строитель

19 Июнь 17:16 2019-06-19T17:17:52+03:00

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В Сыктывкаре начались работы по благоустройству парка в микрорайоне «Строитель». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик завершил нанесение координат и высотных отметок и начал расчищать территорию от больных, наклоненных, усыхающих и сухих деревьев и кустарников. На их месте появятся детские и игровые площадки, велодорожки, тропинки.

Кроме того, в парке обустроят зону для отдыха с детьми, спортивную площадку и место для выгула собак. Также в «Строителе» установят новые скамейки, урны, посадят цветочные клумбы и обновят освещение. Заключительным этапом благоустройства парка станет его озеленение с высадкой новых кустарников и деревьев.В посвежевшем парке смогут гулять люди с ограниченными возможностями: специалисты разработали схему движения с учетом нужд маломобильных граждан.

Благоустройство парка ведется в рамках программы «Комфортная городская среда». Проекта облагораживания парка в «Строителе» прошел все необходимые экспертизы, согласования, общественные обсуждения и получил одобрение инициативной группы жителей района.

Завершить работы по обустройству парка планируется к сентябрю этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU