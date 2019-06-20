СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-20T09:30:09+03:00

Комитеты уже дали свое согласие

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Сегодня парламенту Коми предстоит согласовать кандидатуру Михаила Порядина на должность первого заместителя главы республики. Поскольку вчера все комитеты Госсовета республики дали свое согласие на утверждение Порядина на столь высокую должность, то можно уверенно предполагать, что и сегодня парламентарии не изменят своего решения.

Напомним, должность первого зама премьер-министра Коми стала вакантной 29 мая после отставки Ларисы Максимовой. Занимавшая эту должность с конца 2015 года, Лариса Максимова была уволена с формулировкой "утрата доверия". Как оказалось, причиной отставки послужил конфликт интересов: муж Максимовой с 2016 года занимал руководящую должность АО «Коми коммунальные технологии» (ККТ), акции которого находятся в собственности республики.

Решением главы Коми на освободившуюся должность с приставкой "и.о." был назначен Михаил Порядин.

Справка "КП в Коми"

Порядин Михаил Юрьевич.

Родился 26 апреля 1967 года в г.Ульяновске.

Образование – высшее.

В 1992 году окончил Ульяновский политехнический институт, специальность -«Конструирование и производство радиоаппаратуры».

В 1998 году - Санкт-Петербургский государственный технический университет, специальность - «Финансы и кредит».

С 1989 года - ВК ИВЦ в Ульяновском политехническом институте.

С 1992 года работал в филиале «Поволжский» ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк».

С 1997 года - финансовый директор в ЗАО «Авто-Мир-Сервис».

С 1998 года – директор в ООО «Техресурс».

С 2004 года - руководитель дирекции по развитию отношений с корпоративными клиентами в ООО «Платежная интернет-система «Рапида».

С 2005 года - директор департамента в ОАО Национальный банк «Траст».

С 2005 года- заместитель генерального директора в ООО «Комплексный расчетный центр».

С 2006 года- заместитель генерального директора в ООО «РТКомм.РУ».

С 2008 года - заместитель генерального директора в ЗАО «Россервис».

С 2011 года - руководитель дирекции по координации проектирования и развитию информационных систем, систем телекоммуникаций и связи ГК «Олимпстрой».

С октября 2015 г. - исполняющий обязанности руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми.

С января 2016 года - министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми.

С 20 октября 2016 года распоряжением Главы Республики Коми назначен на должность Руководителя Администрации Главы Республики Коми.

В 2013 году награжден Почетной грамотой ГК «Олимпстрой», в 2014 году - благодарностью Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, наградным (почетным) знаком «За вклад в строительство олимпийских объектов», памятной медалью «За значительный вклад в подготовку олимпийских игр».

В 2014 году присвоено Почетное звание «Заслуженный работник связи Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU