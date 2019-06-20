В Коми "Шкода" насмерть сбила лося

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-20T09:54:17+03:00

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Вчера вечером, 19 июня, на 16 километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск иномарка врезалась в лося. Об этом сообщает Управление ГИБДД региона.

Инцидент произошел около 22:40. Автомобиль Skoda, за рулем которого находился 43-летний мужчина двигалась по трассе. Внезапно на дорогу выбежал лось. Водитель не успел остановить автомобиль и сбил животное. Лось погиб от полученных травм.

Водитель иномарки получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Госпитализации не потребовалось.

Известно, что в течение года мужчина трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Стаж вождения - с 2005 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU