В Коми за сутки произошло четыре пожара

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-20T10:24:02+03:00

Предварительная причина одного из пожаров - неосторожное обращение с огнем со стороны детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предварительная причина одного из них - неосторожное обращение с огнем со стороны детей

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19 июня в 10:40 в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом доме в деревне Ловля. Первые пожарные подразделения прибыли через 15 минут. Пожар был потушен в 11:27. Огонь уничтожил 80 м². жилого строения. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причина пожара – неисправность отопительной печи. В тушении пожара принимали участие 6 единицы пожарно-спасательной техники и 6 огнеборцев.

В 14:16 в «Службу спасения» Сыктывкара сообщили о возгорании бесхозного гаража у дома № 7/1 по улице Ручейная. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через 11 минут. Потушить пожар удалось к 15:51. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара уничтожено два гаража на площади 24 м². В тушении пожара принимали участие 4 единицы пожарно-спасательной техники и 8 огнеборцев. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 20:02 в «Службу спасения» Сыктывкара сообщили о возгорании в частной деревянной бане, расположенной в Максаковском садовом комплексе, садовое товарищество «Дорожник». Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через 11 минут. Локализация пожара была объявлена в 20:22. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара повреждена стена и кровля бани на общей площади 12 м². В тушении пожара принимали участие 2 единицы пожарно-спасательной техники и 5 огнеборцев. Предварительная причина пожара – поджог.

В 17:24 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого кирпичного дома по улице Советская. Ещё до прибытия пожарных жильцам удалось самостоятельно справиться с огнём. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара поврежден диван на общей площади 1 м². По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны детей.

ИСТОЧНИК KP.RU