2019-06-20T15:32:11+03:00
Политика

В парламенте Коми Александр Макаренко добровольно покинул пост первого вице-спикера

При этом он остается депутатом Госсовета республики
Алиса КОЗЛОВА
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В руководстве Госсовета Коми стало вакантным одно место. Сегодня добровольно сложил полномочия первый вице-спикер Государственного Совета Республики Коми Александр Макаренко.

Александр Макаренко лично написал заявление о сложении с себя руководящих полномочий. Сегодня депутаты поддержали его решение. С 20 июня Макаренко освободил должность первого заместителя председателя Госсовета Коми. Как только парламентарии приняли это решение, Александр Петрович демонстративно покинул президиум, все остальное время он участвовал в работе парламента из зала.

Отметим, что Александр Макаренко остается действующим депутатом Госсовета РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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