2019-06-21T12:39:46+03:00
Общество

В Ухте перекладина упала на голову шестилетней девочки

Ребенка на борту санавиации Центра медицины катастроф доставят в Сыктывкар
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Ухте игры на детской площадке закончились для шестилетней девочки тяжелой травмой головы. Во всем виновата хлипкая конструкция детского игрового городка, которая обрушилась на малышку, сообщает Комиинформ.

Известно, что девочка играла на конструкции в виде горки, которая была прикреплена тросами к металлической перекладине. В какой-то момент перекладина оторвалась и пробила ребенку голову.

Девочку доставили в Ухтинскую горбольницу с ушибом головного мозга, переломом костей черепа, ушибленной раной виска. Сегодня ее бортом санавиации Центра медицины катастроф доставят в отделении нейрохирургии Коми республиканской детской клинической больницы. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

По всей видимости чрезвычайное происшествие случилось вчера, 20 июня, когда полицейские и спасатели демонтировали конструкцию. Они отнесли ее в правоохранительные органы в качестве вещественного доказательства. Материалы уже переданы в СУ СКР по Коми.

Кроме того, случившееся стало причиной внеочередного мониторинга безопасности детских площадок, который инициирует городская мэрия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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