В Сыктывкаре обсуждали, где установить памятник нерожденным детям

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-21T13:26:22+03:00

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В Сыктывкаре на базе Общественной палаты Коми обсудили нужен или нет в Сыктывкаре памятник нерожденным детям, сообщает «Комиинформ».

Вопрос о памятнике нерожденным детям вызвал бурную дискуссию. Священник храма Рождества Христова при епархиальном управлении Сыктывкарской епархии Максим Стыров отметил, что подобный монумент необходим столице Коми. «60% россиян считают, что аборт — это убийство», - заверил священник, предложив поставить памятник возле центра планирования семьи. Эксперты обсуждали, что прототипом мемориала в Сыктывкаре может служить скульптура «Не плачь, мама, я все равно тебя люблю», которую в 2011 году установили в Словакии.

Фото памятника в Словации. Оригинал взят у volklarson (блог ЖЖ)

Руководитель отделения охраны репродуктивного здоровья Коми республиканского перинатального центра Тарана Пыстина не поддержала идею священнослужителя.

- Есть женщины, которые делают аборт по социальным показаниям. Например, это изнасилование. Есть аборты по медицинским показаниям. В 2018 году 200 беременностей прервали именно по этой причине. Давайте уважать врачей, их и так немного. Для памятника семье подходит Кировский парк или Покровский бульвар. Там всегда много детей и мамочек, - отметила она.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что городу необходимы монументы, пропагандирующие семейные ценности. Но и памятник нерожденным детям тоже важен, и его можно установить на территории Свято-Стефановского собора.

Кстати, что в прошлом году в Сыктывкаре на территории Кылтовского Крестовоздвиженского женского подворья установили деревянный щит с изображением эмбриона человека и надписью «Не убий». По мысли инициаторов установки арт-объекта, он призван напоминать людям, что аборт – это зло.

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ИСТОЧНИК KP.RU