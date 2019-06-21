Жители Ижемского района вытянули корову из навоза

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-21T16:17:50+03:00

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В старинном селе Сизябск корова застряла в навозном болоте. Буренка могла бы задохнуться в жиже, если бы не равнодушные жители села, которые вытянули животное с помощью веревки.

Фото спасения животного опубликовал на странице группы «Миян Ижма медся дона» Николай Ч. Запись не снабдили подробным объяснением, поэтому любопытным приходится только догадываться, как происходила спасательная операция. Админ паблика сообщает, что «с фермы сливают навоз на ближайшее поле, вот там корова и застряла».

- Бедное животное. Сложившаяся ситуация в очередной раз говорит о том, что хозяевам надо нанимать пастухов. Сейчас много брошенных сенокостных пастбищ, - пишут комментаторы.

Фото Николай Ч./Миян Ижма медся дона

Фото Николай Ч./Миян Ижма медся дона

Фото Николай Ч./Миян Ижма медся дона

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ИСТОЧНИК KP.RU