Следователи проверяют факты насилия в семье ухтинки, которая сбежала из дома

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-25T13:21:36+03:00

После показания девушки о насилии в семье следователи возбудили уголовное дело

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В мае 16-летняя ухтинка сбежала из дома. Девушку отыскали в Москве — живой и невредимой. После показания девушки о насилии в семье следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК России по РК.

Следователи проверяют информацию о противоправных действиях в отношении ребенка. В частности, допрашивают родственников и знакомых потерпевшей девушки. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В ведомстве пояснили, что девушке оказали психологическую помощь. В настоящее время она находится в безопасности.

- Следствие выяснит причины и обстоятельства случившегося и даст юридическую оценку, в том числе, действиям (бездействию) ответственных должностных лиц органов профилактики. Расследование уголовных дел продолжается, - подытожили в СУ СКР по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU