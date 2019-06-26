Сыктывкарцев на два дня лишат горячей воды

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-26T11:51:53+03:00

Горожане будут греть воду в тазике со 2 по 4 июля, сообщает Коми филиал ПАО «Т Плюс»

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Весь Сыктывкар на два дня останется без горячей воды. Горожане будут греть воду в тазике со 2 по 4 июля, сообщает Коми филиал ПАО «Т Плюс».

ООО «Газпром трансгаз Ухта» со 2 по 4 июня будут проводить ремонтные работ на газопроводе – отводе «Микунь-Сыктывкар». Из-за этого прекратят подачу газа на котельные Сыктывкарских тепловых сетей

Горожанам предлагают запомнить дату, чтобы отсутствие горячей воды не стало для них неожиданностью: с 8.00 2 июля до 8.00 4 июля будет отключено горячее водоснабжение потребителей Центральной водогрейной котельной, котельных «Больничный городок», «Госопытная», «Кутузова», «Орбита» и «Школьная» (с выходом на нормативные параметры к 12:00 4 июля).

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Деньги, собранные на ремонтные работы, пойдут на снос зданий. Но что-то еще обещают и людям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU