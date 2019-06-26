2019-06-26T11:51:53+03:00
Общество

Сыктывкарцев на два дня лишат горячей воды

Горожане будут греть воду в тазике со 2 по 4 июля, сообщает Коми филиал ПАО «Т Плюс»
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Весь Сыктывкар на два дня останется без горячей воды. Горожане будут греть воду в тазике со 2 по 4 июля, сообщает Коми филиал ПАО «Т Плюс».

ООО «Газпром трансгаз Ухта» со 2 по 4 июня будут проводить ремонтные работ на газопроводе – отводе «Микунь-Сыктывкар». Из-за этого прекратят подачу газа на котельные Сыктывкарских тепловых сетей

Горожанам предлагают запомнить дату, чтобы отсутствие горячей воды не стало для них неожиданностью: с 8.00 2 июля до 8.00 4 июля будет отключено горячее водоснабжение потребителей Центральной водогрейной котельной, котельных «Больничный городок», «Госопытная», «Кутузова», «Орбита» и «Школьная» (с выходом на нормативные параметры к 12:00 4 июля).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми выводят из программы капремонта малоквартирные дома

Деньги, собранные на ремонтные работы, пойдут на снос зданий. Но что-то еще обещают и людям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Цветы, часы, фотообои и зеркало: как выглядит образцовый подъезд в Сыктывкаре
Через полторы недели под Сыктывкаром пройдет главный интеллектуальный форум этого лета
Лайфхак: как в Коми пожаловаться на чиновников-коррупционеров
Экс-ректор СГУ взыскала с государства почти 2 млн рублей
В Ухте в попытке спасти дачу соседей от преступников погиб известный блогер
В Коми люди спасли задыхающуюся утку из рыбацких сетей
Следователи проверяют факты насилия в семье ухтинки, которая сбежала из дома
Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк
В Воркуте ревнивец сжег автомобиль друга, который оказывал знаки внимания его жене
Сергей Орлов назначен "и.о." представителя Коми в Северо-Западном регионе России
Михаил Порядин официально стал первым вице-премьером правительства Коми
На неделе в Коми похолодает
В Санкт-Петербурге скончался представитель Коми на Северо-Западе Константин Сапрыкин
СК возбудил дело после травмирования ребенка на площадке в Ухте
В Сыктывкаре застрявший мусоровоз заблокировал скорую помощь с пациентом и несколько авто
Под Усинском пьяный водитель вылетел в кювет
В СМИ сообщают,что пропавшую в мае девочку из Ухты нашли в Москве
В Печоре горела квартира: ее потушили за полчаса
В Сыктывкаре ищут очевидцев трех ДТП
В Сыктывкаре ищут пропавшую 70-летнюю пенсионерку
Спортсменка из Коми установила мировой рекорд по стрельбе из арбалета
В Коми объявили штормовое предупреждение
В Усть-Куломском районе добровольцы тушили горящий дом
В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадала женщина
Жители Ижемского района вытянули корову из навоза
Фантастические твари из канализации: житель Печоры сообщил о мокрицах в водопроводной воде