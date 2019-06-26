Цветы, часы, фотообои и зеркало: как выглядит образцовый подъезд в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-26T19:43:36+03:00

А когда-то в подвале дома обнаружили оружие, а у дверей ночевали бомжи

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Радует, когда коммунальные службы ответственно относятся к обустройству дворов и подъездов. В наши дни законодательство заставило управляющие компании следить за чистотой и порядком на лестничных площадках. Но куда приятнее констатировать факты осознанного подхода к делу самих жильцов. Недавно фото подъезда образцового содержания обнаружила в соцсетях журналистка "КП в Коми". Как оказалось, эти снимки сделаны в девятиэтажке по ул.Морозова, 169.

Внутреннее убранство подъезда радует глаз натертыми до блеска полами и чистенькими стенами (словно после ремонта). Домашний уют помещению придают фотообои с изображением березовой рощи и цветы на стенах. Решены и практические вопросы: на стенах есть указатели с номерами квартир, часы и зеркало - словом, все для людей. Все это стало возможным благодаря тому, что 11 лет назад жильцы решили отказаться от услуг управляющей компании и создать ТСЖ.

Когда дом находился под управлением УК, через подъезд был организован вход в банк. Не трудно представить, какая грязь стояла на лестничной площадке, куда посетители коммерческой организации заносили уличную грязь. Там нередко находили ночлег бомжи, а однажды в подвале был найден склад оружия. При это управляющая компания даже не пыталась навести порядок на общедомовой территории, более того - пыталась обмануть людей.

- Представители УК проводили с нами собрание и пытались навязать нам лишние услуги за высокую плату. Я сразу раскусил их, поскольку был в теме. И на одном из собраний мы договорились создать товарищество собственников жилья, - рассказал историю появления ТСЖ "Морозова,169" его председатель Михаил Соколов.

Жильцы, взяв управление домом в свои руки, навели в здании порядок. И первым делом взялись за подъезд. Сейчас, спустя годы, интерьер парадной сохраняет вид как после ремонта.

- Конечно, у нас бывали случаи, когда люди оставляли в подъезде строительный мусор или рисовали на стенах. Но у нас везде стоят видеокамеры, поэтому мы быстро вычисляли "провинившихся" и просили их навести порядок, - рассказал председатель ТСЖ.

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Здесь чисто, как после ремонта. Фото: группа "Агентство недвижимости "Капитал"" в соцсети "Вконтакте"

Есть даже указатели с номерами квартир. Фото: группа "Агентство недвижимости "Капитал"" в соцсети "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU