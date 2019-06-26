Через полторы недели под Сыктывкаром пройдет главный интеллектуальный форум этого лета

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-26T17:30:49+03:00

В этом году мероприятие состоится уже в восьмой раз и соберет крутых спикеров из разных уголков страны: они стоят того, чтобы приехать их послушать

Изменить размер текста: A A

Через полторы недели под Сыктывкаром пройдет баркемп - неформальная конференция за городом при участии интернет-журнала «7×7». В этом году мероприятие состоится уж в восьмой раз и соберет крутых спикеров из разных уголков страны: они стоят того, чтобы приехать их послушать. Рассказываем о мероприятии, которое создано силами общественников и гражданских активистов.

- В 2019 году мы хотим затронуть одну из важнейших ценностей человека в широком смысле слова — доверие. Сейчас мы живем во время глобального недоверия и закрытости, но хотим видеть друг друга, слышать и понимать. Давайте учиться быть ответственными и доверять вместе с вами, - рассказываю организаторы мероприятия.

Фото интернет-журнала «7×7»

Помочь разобраться с этим одновременно простым и сложным понятием помогут приглашенные спикеры, которым действительно есть чем поделится:

- Редактор отдела расследований «Медузы» Алексей Ковалев расскажет, почему нужно доверять журналистам.

- Эко-активистка из Сыктывкара Елизавета Тренева обещает рассказать о правах животных без «страшных картинок» и в максимально дружественной обстановке.

- Сергей Лапенков - один из инициаторов «Бессмертного полка» расскажет подлинную историю о смыслах и людях гражданской инициативы, которая появилась, чтобы соединить людей, но в итоге едва не стала еще одной разделительной чертой. Он не обещает, что рассказ будет ярким, хотя он постарается. Но он готов поручиться, что его рассказ будет честным.

- Сооснователь медиаконсалтинга KFConsulting Илья Клишин расскажет, чем фейк ньюс отличаются от инфошума. В прошлом он главный редактор сайта Дождя, создатель проекта ВОС, диджитал-директор RTVI.

Полный список спикеров, которые расскажут участникам баркемпа о важном, можно увидеть вот ТУТ. Отметим, что баркемп — это бесплатное мероприятие.

Зарегистрироваться на мероприятие можно ТУТ.

Когда: Баркемп-2019 состоится 6-7 июля.

Где: Он пройдет на базе отдыха «Гажа вэр». Подробнее вот ТУТ.

ИСТОЧНИК KP.RU