В Коми осудили врача за получение взяток от поставщиков медоборудования

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-27T09:21:04+03:00

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В 2013-2017 гг. к главному врачу Усть-Куломской центральной районной больницы обращались представители четырех поставщиков медицинских товаров, с просьбами о содействии в выборе именно этих компаний в качестве контрагентов лечебного учреждения. После заключения договоров поставок необходимых товаров и оборудования представители фирм переводили деньги на банковские карты главврача и ее гражданского супруга. Общая сумма взяток превысила 1,4 млн. рублей, сообщает прокуратура Республики Коми.

Суд признал бывшего главврача виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях на срок 5 лет и со штрафом в размере 2 млн. рублей. По приговору суда сумма полученных взяток подлежит конфискации.

Осужденная взята под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU