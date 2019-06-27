В Усинске любитель спорта ушел на тренировку и лишился телефона

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-27T09:53:26+03:00

Гаджет был закрыт в шкафчике, но преступнику это не помешало

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В Усинске у жителя Тюмени украли сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Мужчина оставил гаджет в раздевалке в спортазала. Айфон был закрыт в шкафчике.

Пострадавший, обнаружив исчезновение телефона, обратился в городское отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели запись с камеры видеонаблюдения и определили личность похитителя. Подозреваемым в краже гаджета оказался 27-летний житель Усинска, работающий инженером на одном из предприятий города. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело.

Телефон изъят у задержанного и возвращен владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU