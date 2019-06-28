В Сыктывкаре собираются интегрировать два ведущих вуза

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-28T09:50:06+03:00

Они будут сообща выполнять схожие задачи по сопровождению национальных проектов

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Академию Госслужбы и СГУ имени Питирима Сорокина собираются интегрировать. Другими словами два вуза сообща будут выполнять схожие задачи по сопровождению национальных проектов и региональных инициатив. Создается рабочая группа, которая должна будет организовать это процесс, сообщает БНК со ссылкой на слова зампреда Коми Наталья Михальченковой, сказанные на заседании ученого совета СГУ.

Как пояснила врио руководителя СГУ имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова, два вуза выполняют одни и те же задачи, поэтому их силы нужно объединить.

- Предлагается те задачи, которые выполняет академия, интегрировать с задачами, которые выполняет университет как опорный вуз региона. Поскольку никаких конкретных предложений не прозвучало, принято решение создать рабочую группу по рассмотрению вопроса организационно-правовой интеграции университета и академии, - пояснила Сотникова.

Исполняющий обязанности ректора КРАГСиУ Аркадий Эмексузян пока не стал комментировать интеграцию двух вузов. Отметим, что учредителем КРАГСиУ является региональный Минобраз, а учредителем СГУ имени Питирима Сорокина - министерство науки и высшего образования России.

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ИСТОЧНИК KP.RU