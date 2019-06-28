Воркутинская пловчиха выиграла «серебро» на Кубке России

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-28T12:47:42+03:00

Елена Булохова финишировала со вторым результатом на дистанции 800 метров вольным стилем

Спортсменка из Коми уступила победительнице три секунды

Изменить размер текста: A A

Воспитанница воркутинской плавательной школы Елена Булохова стала обладательницей серебряной медали на Кубке России, который проходит в эти дни в Обнинске.

Елена Булохова финишировала второй на дистанции 800 метров вольным стилем, ее результат — 9 минут 13,42 секунды. Ровно на три секунды она отстала от Карины Абросимовой из Московской области. Замкнула тройку лидеров Яна Дунаева из Нижегородской области, уступившая нашей спортсменке меньше секунды.

Напомним, что кроме Елены Булохиной Республику Коми на соревнованиях представляют Мирослава Егорова, Анна Куликова, Никита Михайлин, Елизавета Пещерина, Арина Помысова, Мария Тулупова, Даниил Юферицин.

Этот турнир является заключительным стартом перед чемпионатом мира по водным видам спорта этого года, который пройдет 12 - 28 июля в Кванджу. Победителем Кубка России станет команда, набравшая наибольшее количество очков всеми ее участниками в личных видах программы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры РК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анастасия Иваненко взяла «бронзу» на Чемпионате России по плаванию

Член сборной Республики Коми по плаванию мастер спорта международного класса Анастасия Иваненко завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на Чемпионате России в Москве. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU