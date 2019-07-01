Дожди и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на первую половину июля в Коми

1 Июль 09:26 2019-07-01T09:32:11+03:00

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В первую неделю июля жителям Коми не следует ждать неимоверной жары. Правда, будет тепло, но довольно дождливо, сообщает Коми ЦГМС.

В Коми ожидаются частые дожди в сопровождении гроз — регион будет находиться под влиянием обширного циклона и его фронтальных разделов. Но при этом будет по-летнему тепло и с необычным распределением температуры:

- В приполярных районах и Заполярье, с распространением воздушных масс с прикаспийских степей, на неделе будет нарастать жара. В ночное время суток температура воздуха ожидается в пределах 14...19С, в дневные часы — 27...32С. На остальной территории дождей ожидается больше, температурный фон заметно ниже. По ночам прогнозируется от 9 до 14С, днем — от 18 до 23С, - говорят синоптики.

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ИСТОЧНИК KP.RU