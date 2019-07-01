Горожане выбрали три монумента, которые могут появиться на сыктывкарской набережной

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-01T11:01:13+03:00

Памятный знак воздвигнут у закладного камня на набережной, откуда в 1941 году солдаты уходили на фронт

Изменить размер текста: A A

Сыктывкарцы выбрали монументы, которые они хотели бы видеть у закладного камня на набережной, откуда в 1941 году солдаты уходили на фронт. Публикуем три работы, которые набрали наибольшее число голосов.

С 17 по 28 июня в специальном он-лайн голосовании горожане выбирали, какой монумент они хотели бы видеть на набережной. Всего на конкурс, который инициировал городской совет ветеранов, прислали 5 работ. Причем авторы эскизов не только профессиональные скульпторы, но и любители.

В итоге, горожанам больше всего понравилось три работы. Их рассмотрит Общественный совет и администрация города. Они и выберут макет-победителя. Затем начнется работа по поиску финансов для разработки проектно-сметной документации и установки памятника.

Отметим, что инициатива установки памятника исходит от городского совета ветеранов. Они предлагают воздвигнуть памятный знак в месте, откуда в 1941 году солдаты уходили на фронт. Однако только в 2018 году был организован специальный конкурс для скульпторов.

1 место (206 голосов) – макет №1

2 место (175 голосов) – макет №2

3 место (164 голоса) – макет №6

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре появился арт-объект - признание в любви к городу

Горожане с сегодняшнего дня могут полюбоваться композицией «Я люблю Сыктывкар» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU