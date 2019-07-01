Горожане выбрали три монумента, которые могут появиться на сыктывкарской набережной
Сыктывкарцы выбрали монументы, которые они хотели бы видеть у закладного камня на набережной, откуда в 1941 году солдаты уходили на фронт. Публикуем три работы, которые набрали наибольшее число голосов.
С 17 по 28 июня в специальном он-лайн голосовании горожане выбирали, какой монумент они хотели бы видеть на набережной. Всего на конкурс, который инициировал городской совет ветеранов, прислали 5 работ. Причем авторы эскизов не только профессиональные скульпторы, но и любители.
В итоге, горожанам больше всего понравилось три работы. Их рассмотрит Общественный совет и администрация города. Они и выберут макет-победителя. Затем начнется работа по поиску финансов для разработки проектно-сметной документации и установки памятника.
Отметим, что инициатива установки памятника исходит от городского совета ветеранов. Они предлагают воздвигнуть памятный знак в месте, откуда в 1941 году солдаты уходили на фронт. Однако только в 2018 году был организован специальный конкурс для скульпторов.
1 место (206 голосов) – макет №1
2 место (175 голосов) – макет №2
3 место (164 голоса) – макет №6
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ИСТОЧНИК KP.RU