В Коми с начала сезона клещи покусали 2069 человек

1 Июль 16:00 2019-07-01T16:00:19+03:00

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По данным оперативного еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике Коми с 24 по 30 июня за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 213 человек, в том числе детей – 34.

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 2069 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 334. В текущем сезоне в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» было проведено 1634 исследования клещей, из них в 42 обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 62 - иксодового клещевого боррелиоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU