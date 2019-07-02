2019-07-02T09:14:47+03:00
Общество

В Сыктывкаре заработал новый фонтан

Еще один начнет радовать горожан в ближайшее время
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара.Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара.
Изменить размер текста:

В столице начали отладку фонтанов в сквере за Стефановской площадью. Один из них оставят работать постоянно, второй начнёт радовать жителей и гостей Сыктывкара после завершения благоустройства прилегающей территории.

Напомним, два новых фонтана в виде гранитных шаров с подсветкой появились в сквере у главной городской площади взамен устаревших в рамках комплексного благоустройства данной общественной территории. Саму форму фонтанов – в виде чаши с шаром – выбрали горожане в ходе онлайн голосования.

Также в рамках замены фонтанов было принято решение обустроить подходы к ним в виде гранитной брусчатки для придания законченного эстетичного вида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сыктывкарском парке установят металлические шары за 730 тысяч рублей Они должны появиться до августа (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24