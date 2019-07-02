В Сыктывкаре заработал новый фонтан

2 Июль 09:14 2019-07-02T09:14:47+03:00

Еще один начнет радовать горожан в ближайшее время

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В столице начали отладку фонтанов в сквере за Стефановской площадью. Один из них оставят работать постоянно, второй начнёт радовать жителей и гостей Сыктывкара после завершения благоустройства прилегающей территории.

Напомним, два новых фонтана в виде гранитных шаров с подсветкой появились в сквере у главной городской площади взамен устаревших в рамках комплексного благоустройства данной общественной территории. Саму форму фонтанов – в виде чаши с шаром – выбрали горожане в ходе онлайн голосования.

Также в рамках замены фонтанов было принято решение обустроить подходы к ним в виде гранитной брусчатки для придания законченного эстетичного вида.

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ИСТОЧНИК KP.RU