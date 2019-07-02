Воркутинка, потеряв деньги и золотой браслет, подумала, что ее ограбили

2 Июль 09:16 2019-07-02T09:22:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воркуте 26-летняя горожанка обратилась в отделение полиции с заявлением о краже кошелька и золотого браслета. Стражам порядка она сообщила, что в бумажнике находились 29 тысяч 500 рублей, а ювелирное изделие стоило около 2 тысяч рублей.

Потерпевшая думала, что и кошелек, и браслет были похищены у нее в городском автобусе. Полиция приступила к проверке криминального эпизода. Но факт хищения не нашел подтверждения. Оказалось, что потерпевшая сама обронила обронила свои вещи в автобусе. А совсем скоро в соцсетях появилось объявление о находке. Пропажу обнаружила 30-летняя воркутинка, которая решила искать владельца через Интернет.

Вскоре имущество в полном объеме было возвращено владелице.

Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи. Об этом сообщает МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшное ДТП с автобусом и лесовозом в Коми: пострадали 22 человека

Вчера под Сыктывкаром произошло серьезное ДТП: в 19:10 в черте города на 4 километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск автобус №25 столкнулся с лесовозом. Всего в ДТП пострадали 22 человека. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU