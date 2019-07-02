Воркутинка, потеряв деньги и золотой браслет, подумала, что ее ограбили
В Воркуте 26-летняя горожанка обратилась в отделение полиции с заявлением о краже кошелька и золотого браслета. Стражам порядка она сообщила, что в бумажнике находились 29 тысяч 500 рублей, а ювелирное изделие стоило около 2 тысяч рублей.
Потерпевшая думала, что и кошелек, и браслет были похищены у нее в городском автобусе. Полиция приступила к проверке криминального эпизода. Но факт хищения не нашел подтверждения. Оказалось, что потерпевшая сама обронила обронила свои вещи в автобусе. А совсем скоро в соцсетях появилось объявление о находке. Пропажу обнаружила 30-летняя воркутинка, которая решила искать владельца через Интернет.
Вскоре имущество в полном объеме было возвращено владелице.
Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи. Об этом сообщает МВД по Коми.
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