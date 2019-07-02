В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗа сбил шестилетнюю девочку

2 Июль 10:40 2019-07-02T10:41:20+03:00

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В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗа сбил шестилетнего ребенка. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Вечером 1 июля около 20:07 водитель ВАЗ-2107 ехал во дворе дома №17 по улице Димитрова и сбил шестилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому лба, тупую травму живота, множественные ушибы и ссадины ног. Однако госпитализация ребенку не потребовалась.

Предполагаемый виновник ДТП к административной ответственности за нарушения ПДД в течение года привлекался семь раз, его стаж вождения - с 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU