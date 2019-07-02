Пропавшую 70-летнюю сыктывкарку видели в Эжвинском районе

2 Июль 12:14 2019-07-02T12:15:17+03:00

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Полицейские Сыктывкара разыскивают пропавшую без вести Валентину Глотову. 20 июня около 15:00 70-летняя женщина ушла из дома №9 по улице Слободской в Эжвинском районе и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

Сотрудниками уголовного розыска полиции Сыктывкара установлено, что пропавшую без вести видели в Эжвинском районе 27 или 28 июня в магазине "Пятерочка" по адресу- пр.Бумажников, 41/12.

Приметы: на вид 70-75, рост около 160 см, глаза карие, волосы седые. Предположительно, была одета в белую ветровку до середины бедра или светло-коричневую кофту, черные свободные брюки и синие полуботинки с белой подошвой.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам дежурной части: 8(8212) 63-81-02, 63-81-00, группы розыска- 63-81-27 или 02. Анонимность гарантируется, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU