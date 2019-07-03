Что мне снег, что мне зной: в июле погода в Коми будет часто меняться

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-03T09:26:41+03:00

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В июле погода в нашем регионе будет находиться под чередующимся влиянием циклонов и полей повышенного атмосферного давления. Из-за этого она часто будет меняться.

Малооблачные сухие периоды будут чередоваться с облачными, дождливыми днями. В целом средняя температура воздуха на большей части территории прогнозируется в пределах климатической нормы (норма от +17С на крайнем юго-западе до +13С на крайнем северо-востоке). Месячная сумма осадков на большей части территории составит 80-120% от нормы, в отдельных районах — до 180% (норма 53-82 мм, в районах Предуралья 83- 92 мм). Предполагается, что до 10 июля по республике будет преобладать теплая погода, на северо-востоке по 5 июля — жаркая. Но в поле пониженного атмосферного давления прогнозируются дожди, местами сильные, грозы. При грозе велика вероятность локального усиления ветра порывами до 22 м/с, выпадения града. Температура воздуха будет преобладать в ночные часы 8...15С, в дневные 18...25С.

На северо-востоке по 5 июля ночью 14...19С, днем 26...31С. Затем до середины месяца теплая погода прервется похолоданием. При похолодании ночные температуры составят от 5С до 12С, на севере в отдельные ночи — от 1С до 4С, дневные температуры будут находиться в основном в пределах 13...18С. Вероятней всего в середине месяца вернется тепло и до конца второй декады преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах 22...27С, преобладающие ночные — 10...15С. Наиболее вероятно, что в третьей декаде июля в большинстве районов температурный режим будет относительно устойчивый, близким к обычному. Только на северо-востоке с непродолжительными колебаниями в сторону холода. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах 8...13С, преобладающие дневные — 19...24С. На северо-востоке при похолодании в ночные часы температура может понижаться до 2...7С, днем будет составлять 12...17С. Ожидается, что в лесах республики до конца первой декады будет преобладать пожароопасность I-II класса, во второй и третьей декаде — II-III, непродолжительно — IV класса.

ЦГМС Коми отмечает, что прогноз является ориентировочным и отражает лишь вероятную тенденцию развития синоптических процессов внутри месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU