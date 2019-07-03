2019-07-03T11:31:15+03:00
Общество

Под Сыктывкаром обитает лучший конь для иппотерапии в стране

Княж идеально подходит для занятий иппотерапией благодаря своему спокойствию и невозмутимости
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Фото Министерства спорта КомиФото Фото Министерства спорта Коми
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Возможно лучший конь для иппотерапии в стране обитает в республиканской конноспортивной школе в Выльгорте, сообщает Минспорта Коми.

Директор школы Светлана Захарова рассказала, что обнаружила чудесного коня в Княжпогосте. В отличие от других лошадей Княж идеально подходит для занятий иппотерапией благодаря своему спокойствию и невозмутимости.

Иппотерапия помогает в лечении аутизма, церебрального паралича, артрита и множества других заболеваний. Суть этого метода заключается в том, что ребенка кладут на лошадь в различных положениях. Движение мышц спины коня оказывают массирующее и разогревающее действие на мышцы ног и органы малого таза ребенка, что усиливает кровоток в конечностях.

Но многие лошади не выдерживают долгих прогулок и начинают нервничать, а Княжу все нипочем. Ребенок может капризничать, но умный конь научился этого не замечать. Он знает, что в конце получасовой прогулки получит законное яблоко или морковку.

К Княжу приезжают дети со всей республике. В день он катает 3-5 малышей под руководством врача-иппотерапевта Надежды Поповой. По плану занятия продлятся до 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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