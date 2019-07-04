Курортный роман вскружил голову ухтинке, и она доверчиво перевела аферисту 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-04T12:58:59+03:00

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В Ухте горожанка стала жертвой мошенника, с которым она познакомилась в отпуске. Судьба свела их в Ростове-на-Дону в 2016 году, мужчина представился сотрудником полиции и сразу же вызывал доверие у женщины. Пара провела вместе отпуск, а после расставания общение продолжилось в социальных сетях.

В одном из очередных электронных писем новый знакомый пожаловался ухтинке, что ему требуется финансовая помощь, чтобы не оказаться уволенным с работы. При этом он обещал впоследствии вернуть деньги. Потерпевшая согласилась помочь и перевела ему необходимую сумму, сообщает МВД по Коми.

Через некоторое время знакомый вновь попросил жительницу Ухты помочь материально, чтобы подвинуться по карьерной лестнице, а также на ремонт автомобиля. Потерпевшая выполнила просьбу. А еще через год молодой человек сообщил, что хочет купить футбольный клуб в Санкт-Петербурге, и для этого ему нужна большая сумма денег. Ухтинка оформила на себя кредит в банке и вновь отправила нужную сумму.

В какой-то момент заявительница осознала, что ее знакомый из Ростова-на-Дону не собирается возвращать ей денежные средства, и обратилась в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU