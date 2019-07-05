2019-07-05T11:57:39+03:00
Общество

Экс-руководителю Корткеросского района Василию Гончаренко перенесли оглашение приговора

Заседание запланировано на понедельник
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: личная страница Василия Гончаренко в соцсети "Вконтакте"Фото: личная страница Василия Гончаренко в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Сегодня в Сыктывкарском городском суде должно было состоятся оглашение приговора экс-руководителю администрации Корткеросского района Василию Гончаренко. Но заседание перенесли на понедельник.

Напомним, Василия Гончаренко обвиняют в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей от представителя ООО "Северо-западный лесной терминал" Ильи Паненкова. Будучи руководителем муниципальной администрации, Гончаренко, по версии следствия, обещал покровительство Паненкову при строительстве лесоперерабатывающего завода в Корткеросе.

Сам фигурант не признал своей вины и просил суд квалифицировать его действия как мошенничество.

Прокурор потребовал для Гончаренко наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 8 лет со штрафом в 2 млн 270 тыс. рублей.

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Сегодня в Сыктывкарском городском суде в 10:00 начнется оглашение приговора Василию Гончаренко, экс-руководителю администрации Корткеросского района. Вот уже более года бывший муниципальный чиновник находится в верхнечовском СИЗО. Напомним, 25 мая 2018 года Гончаренко был арестован по подозрению в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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