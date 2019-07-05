Первые выходные июля в Коми будут холодными и дождливыми

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-05T16:09:31+03:00

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Первая неделя июля в крайних северо-восточных районах Коми отметилась аномально теплой погодой. Среднесуточная температура была выше нормы на 10С, дневная температура воздуха повышалась до 30С. В пятницу здесь еще останется тепло, но с дождями и грозами. В субботу, при смене ветра на северо-восточный — начнется похолодание. Ожидается, что в воскресенье днем воздух прогреется до 15С.

На большей части территории под влиянием обширного циклона пройдут небольшие и умеренные дожди, в субботу в северных районах местами сильные. Прогремят грозы. Температурный фон останется близким к обычному. В ночные часы ожидается в пределах 8...13С, днем — 17...22С. В Сыктывкаре в оба дня прогнозируется около 20С.

ИСТОЧНИК KP.RU