2019-07-08T09:34:51+03:00
Общество

На неделе Коми вновь накроют дожди

На всей территории республики ожидается холодная погода
Ольга СОЛОВЕЙ
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Республику накроет очередной циклон с юго-западаРеспублику накроет очередной циклон с юго-западаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На неделе температура на территории Коми будет отличаться, но заметно это будет только в начале недели, сообщает Коми ЦГМС. С четверга повсеместно прогнозируется холодная с дождями погода. В северных районах по ночам ожидается в пределах 3...8С, , днем в основном от 10С до 15С. Обильные и продолжительные дожди начнутся с четверга, в зоне действия очередного циклона с юго-запада.

В южных районах под влиянием циклонов уже с понедельника ожидаются дожди разной интенсивности от небольших до умеренных, на крайнем юге — грозы и ливни. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется от 8С до 13С, днем — от 16 до 21С, но ближе к концу рабочей недели, в холодной части циклона, смещающегося на северо-восток, похолодает до 11...16С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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