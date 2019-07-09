В Сыктывкарскую колонию строгого режима попытались передать индонезийскую валюту

9 Июль 13:33 2019-07-09T13:47:18+03:00

Отправительнице грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей

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В столице Коми в исправительной колонии №25 охранники пресекли попытку передать осужденному индонезийские рупии. Иностранная валюта была найдена в конверте заказного письма, которое поступило из Санкт-Петербурга.

Корреспонденция была адресована осужденному, отбывающему наказание за хранение наркотиков и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В запечатанном конверте охранники нашли купюру достоинством 5 тысяч LIMA RIBU RUPIAN, что приравнивается с 22,56 российским рублям. Зачем осужденному понадобились в колонии индонизийские рупии — вопрос открытый. Но отправителю письма теперь грозит административное наказание.

В отношении гражданки, направившей в колонию запрещенный предмет, были составлены материалы об административном правонарушении. Теперь ей грозит штраф в сумме от 3 до 5 тысяч рублей.

Об этом сообщает УФСИН России по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU