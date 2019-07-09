2019-07-09T13:47:18+03:00
Происшествия

В Сыктывкарскую колонию строгого режима попытались передать индонезийскую валюту

Отправительнице грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН России по РКФото: пресс-служба УФСИН России по РК
Изменить размер текста:

В столице Коми в исправительной колонии №25 охранники пресекли попытку передать осужденному индонезийские рупии. Иностранная валюта была найдена в конверте заказного письма, которое поступило из Санкт-Петербурга.

Корреспонденция была адресована осужденному, отбывающему наказание за хранение наркотиков и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В запечатанном конверте охранники нашли купюру достоинством 5 тысяч LIMA RIBU RUPIAN, что приравнивается с 22,56 российским рублям. Зачем осужденному понадобились в колонии индонизийские рупии — вопрос открытый. Но отправителю письма теперь грозит административное наказание.

В отношении гражданки, направившей в колонию запрещенный предмет, были составлены материалы об административном правонарушении. Теперь ей грозит штраф в сумме от 3 до 5 тысяч рублей.

Об этом сообщает УФСИН России по Республике Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарская колония №25: высшее образование, спортивные секции и своя студия звукозаписи

Сегодня работники воспитательной службы уголовно-исполнительной системы России отмечают свой профессиональный праздник. Специально к этому дню сотрудники в исправительной колонии №25 строгого режима, расположенной в поселке Верхний Чов, провели пресс-тур для представителей республиканских СМИ и рассказали, как сейчас в учреждении налажена работа с осужденными. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре в Мичуринском парке появятся мост и габионы
ЛУКОЙЛ-Коми продолжает использования попутного газа
В Сыктывкаре стерли граффити на Стефановской площади
В Усть-Вымском районе из окна выпал ребенок
В Печоре из окна выпала трехлетняя девочка
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
"Действия Василия Анатольевича неверно квалифицируются," - защитники Гончаренко обжалуют приговор
В Коми предстанет перед судом 67-летний пенсионер, обвиняемый в смертельном ДТП
На неделе Коми вновь накроют дожди
В Ижемском районе бык нападал на людей
У троих жителей Коми украли почти полтора миллиона при покупке снегоходов
Сыктывкарский пловец занял второе место на первенстве Европы
В Сыктывкаре назвали 10 самых опасных участков дорог
В сыктывкарской Сосновой поляне появятся дороги и освещение
Суд не разрешил властям Сыктывкара выселить людей из аварийного жилья
В Троицко-Печорском районе женщина хотела продать дом и лишилась 40 тысяч
В Сыктывкаре на неделю перекрыли улицу Станционную
Первые выходные июля в Коми будут холодными и дождливыми
Экс-руководителю Корткеросского района Василию Гончаренко перенесли оглашение приговора
Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы