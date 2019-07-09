В Сыктывкаре стерли граффити на Стефановской площади

9 Июль 15:09 2019-07-09T16:05:28+03:00

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МКП «Жилкомсервис» привели в порядок трибуну перед памятником В.И. Ленину на Стефановской площади. Напомним, камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, что граффити с надписью была нарисована неизвестными с ночь с 7 на 8 июля. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают авторов, сообщает МВД по Коми.

Дорожники убрали надпись в сжатые сроки, сообщает пресс-служба администрации города. По итогам полицейской проверки по факту нанесения надписи, рекламирующей онлайн-магазин по продаже запрещенных веществ, будет принято процессуальное решение. Как сообщили в администрации Сыктывкара, нарушители должны понести предусмотренное законом наказание за порчу имущества и понесенные казной города вынужденные затраты.

ИСТОЧНИК KP.RU