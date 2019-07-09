ЛУКОЙЛ-Коми продолжает использования попутного газа
После достижения установленного в России 95-процентного порога утилизации попутного нефтяного газа предприятие продолжает расширять и модернизировать соответствующие мощности. На этот раз в центре внимания оказалось Кыртаельское месторождение на севере Республики Коми.
ЛУКОЙЛ-Коми уже много лет реализует масштабную, капиталоемкую программу утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). В ее рамках, например, были введены мощности в составе установок подготовки нефти на Баяндыском и Восточно-Ламбейшорском месторождениях в Усинском районе. Они позволяют отделять газ от нефти, с которой тот попутно добывается, и очищать его. В дальнейшем газ используется как топливо в технологических нуждах и для выработки электроэнергии – кстати, для этого специально построен энергоцентр «Уса». Отметим, что в предыдущие десятилетия попутный нефтяной газ попросту сжигался на промысловых факелах.
В предыдущие десятилетия попутный газ при нефтедобыче попросту сжигался на промысловых факелах.
трубопроводу на Печорскую ГРЭС. Здесь он используется в качестве топлива для выработки электроэнергии, питающей многие населенные пункты Республики Коми и нефтяные месторождения ЛУКОЙЛ-Коми.
Кроме того, на Кыртаеле также модернизировали систему подготовки топливного газа, используемого в технологических нуждах. Тем самым повысили и стабильность работы компрессорного оборудования. Таким образом, кыртаельский газ теперь используется практически на 100 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU