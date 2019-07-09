ЛУКОЙЛ-Коми продолжает использования попутного газа

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-09T17:40:31+03:00

Теперь газ из Кыртаельское месторождения на севере республики используется почти на 100 процентов

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После достижения установленного в России 95-процентного порога утилизации попутного нефтяного газа предприятие продолжает расширять и модернизировать соответствующие мощности. На этот раз в центре внимания оказалось Кыртаельское месторождение на севере Республики Коми.

ЛУКОЙЛ-Коми уже много лет реализует масштабную, капиталоемкую программу утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). В ее рамках, например, были введены мощности в составе установок подготовки нефти на Баяндыском и Восточно-Ламбейшорском месторождениях в Усинском районе. Они позволяют отделять газ от нефти, с которой тот попутно добывается, и очищать его. В дальнейшем газ используется как топливо в технологических нуждах и для выработки электроэнергии – кстати, для этого специально построен энергоцентр «Уса». Отметим, что в предыдущие десятилетия попутный нефтяной газ попросту сжигался на промысловых факелах.

В предыдущие десятилетия попутный газ при нефтедобыче попросту сжигался на промысловых факелах.

трубопроводу на Печорскую ГРЭС. Здесь он используется в качестве топлива для выработки электроэнергии, питающей многие населенные пункты Республики Коми и нефтяные месторождения ЛУКОЙЛ-Коми.

Кроме того, на Кыртаеле также модернизировали систему подготовки топливного газа, используемого в технологических нуждах. Тем самым повысили и стабильность работы компрессорного оборудования. Таким образом, кыртаельский газ теперь используется практически на 100 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU