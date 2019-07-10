В Мурманской области ищут пропавшего матроса из Коми
В Мурманской области ищут 22-летнего воркутинца Владислава Алексеевича Быкова, который предположительно сбежал из части, сообщает Комсомольская правда в Мурманске.
Матрос Владислав Быков служил по контракту в бригаде морской пехоты Спутника в городе Заполярный Мурманской области. 1 июля без уважительной причины он не прибыл к месту несения службы.
- Предположительное место нахождения - город Заполярный, улица Бабикова. В Воркуте живет в поселке городского типа Северный на улице Ватутина, - говорится в ориентировке на молодого человека.
Любую важную для поисков информацию просят передать в часть, где служит Владислав Быков по номеру телефона: 8-921-276-17-14.
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ИСТОЧНИК KP.RU