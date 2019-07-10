В Мурманской области ищут пропавшего матроса из Коми

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-10T09:42:42+03:00

Владислав Быков не пришел на службу 1 июля. Фото: Северный флот

Владислав Быков без уважительной причины не прибыл к месту несения службы

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В Мурманской области ищут 22-летнего воркутинца Владислава Алексеевича Быкова, который предположительно сбежал из части, сообщает Комсомольская правда в Мурманске.

Матрос Владислав Быков служил по контракту в бригаде морской пехоты Спутника в городе Заполярный Мурманской области. 1 июля без уважительной причины он не прибыл к месту несения службы.

- Предположительное место нахождения - город Заполярный, улица Бабикова. В Воркуте живет в поселке городского типа Северный на улице Ватутина, - говорится в ориентировке на молодого человека.

Любую важную для поисков информацию просят передать в часть, где служит Владислав Быков по номеру телефона: 8-921-276-17-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU