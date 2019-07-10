В Воркуте продолжают возрождать скульптуры советских времен

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-10T10:19:22+03:00

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В столице Заполярья в городском парке установлен еще одна скульптура времен советской эпохи — футболист.

Арт-объект был приведен в исконный вид на спонсорские средства еще прошлой осенью, но техническое решение об устройстве фундамента и месте расположения было принято в июне, после схода снега. Статуя с 60-х годов стояла в поселке Воргашор и там же со временем пришла в упадок.

– Мы продолжаем восстанавливать символы советской эпохи, – рассказал мэр города Игорь Гурьев. – Свою вторую жизнь в городском парке нашли и другие знаковые для воркутинцев фигуры – «Северный олень», глобусы, находившиеся возле заброшенной школы №9 поселка Северного.

В аллею пионеров за ДТДиМ поставили отреставрированную фигуру пионера-футболиста. Всё это находилось в плачевном состоянии, а сейчас радует воркутинцев и, главное, находятся в безопасности.

Градоначальник также напомнил, что в этом году в рамках соцпартнерства с компанией «Воркутауголь» будут восстановлены светящиеся орден Красного знамени и герб Воркуты на крышах домов на площади Мира, стела "50 лет стахановскому движению".

В прошлом году также была обновлена стела «Шахтерская слава» на площади Юбилейной и реконструирован самый известный арт-объект Воркуты – стела «67 параллель».

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ИСТОЧНИК KP.RU