2019-07-10T14:49:51+03:00
Общество

Молодые активисты отремонтировали знак дружбы двух городов «Ухта-Сосногорск»

Ребята покрасили арт-объект и убрали мусор возле него
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: группа "СМС Сосногорского ЛПУМГ" в соцсети "Вконтакте"Фото: группа "СМС Сосногорского ЛПУМГ" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Молодежь двух соседних городов объединилась, чтобы своими силами привести в порядок памятный знак дружбы двух муниципалитетов «Ухта-Сосногорск». На совместные ремонтные работы вышли сотрудники двух «газовых» компаний.

Памятный знак находится на границе Ухты и Сосногорска. За последнее время краски на арт-объекте потускнели, и вокруг скопился мусор. Ребята все вместе освежили цвета памятного знака «Ухта-Сосногорск» и привели в порядок прилегающую к нему территорию. Совместный труд стал отличным командообразующим мероприятием для коллег, работающих на предприятиях одной отрасли.

Об этом сообщается в группе "СМС Сосногорского ЛПУМГ" в соцсети "Вконтакте".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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