Молодые активисты отремонтировали знак дружбы двух городов «Ухта-Сосногорск»
Молодежь двух соседних городов объединилась, чтобы своими силами привести в порядок памятный знак дружбы двух муниципалитетов «Ухта-Сосногорск». На совместные ремонтные работы вышли сотрудники двух «газовых» компаний.
Памятный знак находится на границе Ухты и Сосногорска. За последнее время краски на арт-объекте потускнели, и вокруг скопился мусор. Ребята все вместе освежили цвета памятного знака «Ухта-Сосногорск» и привели в порядок прилегающую к нему территорию. Совместный труд стал отличным командообразующим мероприятием для коллег, работающих на предприятиях одной отрасли.
Об этом сообщается в группе "СМС Сосногорского ЛПУМГ" в соцсети "Вконтакте".
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ИСТОЧНИК KP.RU