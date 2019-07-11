2019-07-11T09:14:58+03:00
Общество

В Коми собака напала на собственного хозяина

Животное пришлось пристрелить
Ольга СОЛОВЕЙ
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С начала текущего года в органы полиции городов и районов Коми поступило более 700 заявлений по фактам свободного выгула собакС начала текущего года в органы полиции городов и районов Коми поступило более 700 заявлений по фактам свободного выгула собакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала текущего года в органы полиции городов и районов Коми поступило более 700 заявлений по фактам свободного выгула собак, их агрессивного поведения и нападений на людей, в том числе несовершеннолетних,сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Так, например, в Инте ротвейлер напала на своего хозяина. Мужчина вызвал бригаду скорой помощи, но животное не подпускало медиков к пострадавшему. Тогда на место происшествия были вызваны сотрудники патрульно-постовой службы.

Учитывая обстоятельства, а также агрессивное, не поддающееся контролю поведение животного, которое угрожало жизни и здоровью жителя Инты, сотрудниками полиции было приняли решение пристрелить собаку.

МВД по Республике Коми напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона «О полиции» сотрудник полиции имеет право применить табельное оружие «для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции».

Сначала этого года в полицию Инте поступило 57 обращений по фактам повреждения животными имущества, причинения телесных повреждений и физической боли, в том числе в отношении несовершеннолетних – 14. По фактам жестокого обращения с животными в связи с их безнадзорностью (отловом, содержанием, умерщвлением и др.) зарегистрировано 4 сообщения.

Проблема безнадзорных животных актуальная и для Усинска, где с начала года зарегистрировано 28 сообщений, связанных с нападениями собак, их свободным выгулом и агрессивным поведением.

В настоящее время обязанности по отлову и содержанию бездомных животных возложены на органы местного самоуправления. Несмотря на это, сотрудники полиции регулярно проводят встречи с населением, в ходе которых разъясняют гражданам, что делать, если человека покусала собака, кто за это отвечает, и как привлечь виновного к ответственности.

В первую очередь, если вас покусала собака, стоит обратиться за врачебной помощью. После этого с медицинскими и личными документами нужно обратиться в полицию. Сотрудники полиции примут заявление с документами и составят протокол.

В ходе проверки будет установлено, бездомная собака покусала человека, или у нее есть хозяин. Если собака небездомная, устанавливается, почему она напала – самостоятельно или была натравлена владельцем. В зависимости от этого, а также причиненного вреда здоровью и материального ущерба хозяину грозит административная или уголовная ответственность.

При этом в гражданском производстве будут рассматриваться лишь дела о причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. А за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности наступает уголовная ответственность по ст. 118 УК РФ. В соответствии с действующим ГК РФ срок давности для подачи иска по делу о возмещении ущерба составляет 3 года.

Если собака бесхозная, необходимо обратиться в суд с иском в отношении местных органов власти, в полномочия которых входит организация работ по отлову и содержанию животных.

Не стоит забывать и об ответственности за жестокое обращение. Если гражданин причинял животному страдания, боль, а равно из хулиганских или корыстных побуждений повлекшее его гибель или увечье, то однозначно его будет ждать уголовное наказание (статья 245 УК РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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