В Усть-Куломском районе Коми медведь напал на стадо овец

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-11T09:48:05+03:00

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В поселке Ярашъю Усть-Куломского района медведь атакует стадо овец. В местной администрации в курсе проблемы, но пока вопрос с отстрелом не решен, сообщает Комиинформ.

По словам местного жители Ирины Муравьевой, молодой косолапый повадился «сторожить» стадо овец. На днях он разорвал шкуру на морде одной из овец, но та смогла вырваться и убежать. Люди уверены, что скоро медведь снова предпримет попытку добыть себе пропитание подобным образом. Им вдвойне страшнее от того, что косолапый гуляет в опасной близости от населенного пункта.

В администрации поселка знают о проблеме. Они уже сообщили об опасности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. Вопрос о необходимости отстрела медведя пока не решен.

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ИСТОЧНИК KP.RU