2019-07-11T09:48:05+03:00
Общество

В Усть-Куломском районе Коми медведь напал на стадо овец

Местные жители боятся выходить на улицу
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Ирины МуравьевойФото Ирины Муравьевой
Изменить размер текста:

В поселке Ярашъю Усть-Куломского района медведь атакует стадо овец. В местной администрации в курсе проблемы, но пока вопрос с отстрелом не решен, сообщает Комиинформ.

По словам местного жители Ирины Муравьевой, молодой косолапый повадился «сторожить» стадо овец. На днях он разорвал шкуру на морде одной из овец, но та смогла вырваться и убежать. Люди уверены, что скоро медведь снова предпримет попытку добыть себе пропитание подобным образом. Им вдвойне страшнее от того, что косолапый гуляет в опасной близости от населенного пункта.

В администрации поселка знают о проблеме. Они уже сообщили об опасности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. Вопрос о необходимости отстрела медведя пока не решен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте медведь пришел на кладбище

Предположительно, хищник уронил один из памятников (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Война - не игра!" - жители Воркуты комментируют появление детской площадки в стиле милитари
Экс-мэр Сыктывкара Валерий Козлов назначен и.о. представителя Коми в Северо-Западном регионе
В Коми собака напала на собственного хозяина
Молодые активисты отремонтировали знак дружбы двух городов «Ухта-Сосногорск»
Министр финансов Коми Галина Рубцова получила портфель вице-премьера
В Воркуте продолжают возрождать скульптуры советских времен
В Мурманской области ищут пропавшего матроса из Коми
В Сыктывкаре в Мичуринском парке появятся мост и габионы
ЛУКОЙЛ-Коми продолжает использования попутного газа
В Сыктывкаре стерли граффити на Стефановской площади
В Усть-Вымском районе из окна выпал ребенок
В Сыктывкарскую колонию строгого режима попытались передать индонезийскую валюту
В Печоре из окна выпала трехлетняя девочка
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
"Действия Василия Анатольевича неверно квалифицируются," - защитники Гончаренко обжалуют приговор
В Коми предстанет перед судом 67-летний пенсионер, обвиняемый в смертельном ДТП
На неделе Коми вновь накроют дожди
В Ижемском районе бык нападал на людей
У троих жителей Коми украли почти полтора миллиона при покупке снегоходов
Сыктывкарский пловец занял второе место на первенстве Европы
В Сыктывкаре назвали 10 самых опасных участков дорог
В сыктывкарской Сосновой поляне появятся дороги и освещение
Суд не разрешил властям Сыктывкара выселить людей из аварийного жилья
В Троицко-Печорском районе женщина хотела продать дом и лишилась 40 тысяч
В Сыктывкаре на неделю перекрыли улицу Станционную
Первые выходные июля в Коми будут холодными и дождливыми
Экс-руководителю Корткеросского района Василию Гончаренко перенесли оглашение приговора
Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы