На выходных в Коми потеплеет

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-12T09:29:55+03:00

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За первые дни июля средняя температура воздуха на большей части территории республики отстает от средних многолетних значений на 1С, только на крайнем северо-востоке превысила норму в среднем на 5С, сообщает Коми ЦГМС.

Распределение осадков по территории неравномерное. После обильных дождей в среду-четверг уже местами в Ухтинском и Усть-Куломском районах осадков выпало на 15-20% больше месячной нормы. В то время как в Заполярье наблюдается существенный недобор осадков, зафиксировано только 5% от положенного в июле. После холодного завершения рабочей недели, в предстоящие выходные дни ожидается небольшое потепление. Температурный фон по территории выравняется и составит в ночью 8...13С, днем 18...23С. В субботу еще на большей части территории пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. В воскресенье дожди, местами сильные ожидаются в восточных районах, скажется влияние циклона с Южного Урала. В западной половине, в том числе и в Сыктывкаре, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами.

ИСТОЧНИК KP.RU