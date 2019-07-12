Министр экономики Коми Марина Анисимова пойдет на повышение в Москву
Агентство "Комиинформ" сообщило о новых кадровых перестановках в правительстве республики. По сведениям источника информагентства, Марина Анисимова покинет пост министра экономики Коми и займет должность заместителя постоянного представителя Республики Коми при президенте Российской Федерации.
Напомним, Марина Анисимова возглавляет региональный минэк с 2017 года. На новой работе в московском представительстве М.Анисимова займется организацией взаимодействия с федеральными органами госвласти в части исполнения национальных проектов.
О том, кто возглавит Министерство экономики РК, пока неизвестно.
СПРАВКА "КП в Коми"
Анисимова Марина Владимировна родилась 17 сентября 1969 года в городе Губкин Белгородской области.
В 2004 году окончила Столичную финансово-гуманитарную академию (экономический факультет по специальности "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит");
В 2006 году окончила Высшую коммерческую школу Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации – MBA, (Финансовый менеджмент);
В 2006 году окончила Российский государственный торгово-экономический университет (кафедра "финансы и кредит").
С 2000 года - эксперт отдела общего аудита ЗАО "Аудиторская фирма "ФинЭскорт";
С 2002 года - советник генерального директора по финансам, заместитель генерального директора по финансам ОАО "ПФГ Росвагонмаш", ОАО "ТД РЖД".
С 2010 года - финансовый директор ФГУП "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" ФМБА России, руководитель федеральных проектов;
С 2013 года - работа в группе компаний, связанная с производством высокотехнологичного медицинского оборудования, научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой (НИОКР), внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), проектированием, строительством и комплексным оснащением высокотехнологичным оборудованием центров ядерной медицины, руководитель проектов федерального значения.
09.01.2017 года назначена на должность министра экономики Республики Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU