Спортсмены Коми: "Нам нравится атмосфера Всероссийской спартакиады в Йошкар-Оле"
Сегодня, 12 июля, в Йошкар-Олу для участия в финальных соревнованиях III Всероссийской летней спартакиады прибывают делегации из разных регионов страны. В их числе – команда Республики Коми.
О том, в каких видах спорта будут участвовать спортсмены северного региона, изданию «Марийская правда» рассказал руководитель делегации из Коми Виктор Конегов:
- Наша команда состоит из двух спортсменов и одного сопровождающего. Одна девушка выступает в легкой атлетике спорта глухих, другая - в плавании спорта ЛИН. В течение года они участвовали в республиканских соревнованиях, добивались хороших результатов, и сегодня приехали в Йошкар-Олу, чтобы стать частью летней Спартакиады инвалидов. Большую сборную нам собрать не удалось, потому что живем на Севере, в летний период дети с инвалидностью уезжают из региона в более теплые края. Надеюсь, в будущем все-таки соберем больше спортсменов.
Как уточнил Виктор Конегов, в республике достаточно развит спорт для людей с инвалидностью в Коми развит. Но, поскольку Коми - территория Севера, то и увлекаются инвалиды в основном зимними видами спорта. "Что касается атмосферы соревнований, она нам понравилась, но Йошкар-Олу нам увидеть еще не удалось", - посетовал руководитель делегации из Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU