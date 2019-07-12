В Сыктывкаре автоледи "повесила" на жильцов долг за упавший на ее машину снег

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-12T18:05:06+03:00

Люди не готовы платить за происшествие, в котором не считают себя виновными

Изменить размер текста: A A

Сегодня на прямую линию, посвященную жалобам на ТСЖ и УК, в Общественную палату Коми обратилась сыктывкарка, представляющая интересы жильцов многоэтажки по ул.Оплеснина,7. Дело в том, что с граждан пытаются взыскать с граждан деньги за происшествие, в котором они не считают себя виноватыми: зимой на автомобиль сошел снег с крыши. Автовладелица оценила ущерб в 400 тысяч рублей.

- Это произошло два года назад. Мы уже обошли все судебные инстанции, есть решение, что мы обязаны возместить ущерб автомобилистке. Помогите нам, пожалуйста, - умолял женский голос из трубки.

Дом находится под управлением товарищества собственников жилья. И часть ущерба уже была погашена за счет средств ТСЖ, из-за этого организация погрязла в долгах перед ресурсоснабжающими организациями. Общая сумма долга составляет 216 тысяч рублей.

- Ущерб все-равно придется заплатить, поскольку судебные решения необходимо исполнять, - констатировал прокурор Игорь Колесников.

Представитель надзорного органа объяснил дозвонившейся, что у них есть право в судебном порядке добиваться возвращения денег в порядке регреса. Но "отбить" эти деньги будет непросто. Их шансы он оценил на 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как глыбы снега угрожают прохожим и разбивают машины в Коми: топ-7 ужасающих фото

В Коми наконец-то потеплело. Приход календарной весны повысил вероятность схода лавин с крыш в несколько раз. Несмотря на то, что работники ЖКХ планово занимались очисткой снега еще в марте, по всей республике участились сообщения о «шальных» глыбах, которые калечат машины, и сосульках- «убийцах». Мы собрали самые ужасающие снимки, повествующие о нерасторопности УК (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU