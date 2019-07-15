В Воркуте 39-летняя горожанка варила наркотики на кухне

15 Июль 09:40 2019-07-15T09:52:34+03:00

Теперь ей грозит 4 года тюрьмы

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В Воркуте полиция "накрыла" наркопритон, действовавший в одной из квартир жилого дома.

В домашних условиях изготавливался дезоморфин, за процесс отвечала владелица квартиры - ранее несудимая 39-летняя воркутинка.

Придя по адресу с проверкой, полицейские застали там хозяйку и ее гостей. Из квартиры-притона была изъята посуда со следами наркотического средства, шприцы и другие предметы, используемые при изготовлении дезоморфина,

В отношении жительницы Заполярья возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Об этом сообщает МВД по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU