2019-07-15T09:52:34+03:00
Происшествия

В Воркуте 39-летняя горожанка варила наркотики на кухне

Теперь ей грозит 4 года тюрьмы
Алиса КОЗЛОВА
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39-летняя воркутинка изготавливала тяжелый наркотик в домашних условиях39-летняя воркутинка изготавливала тяжелый наркотик в домашних условияхФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Воркуте полиция "накрыла" наркопритон, действовавший в одной из квартир жилого дома.

В домашних условиях изготавливался дезоморфин, за процесс отвечала владелица квартиры - ранее несудимая 39-летняя воркутинка.

Придя по адресу с проверкой, полицейские застали там хозяйку и ее гостей. Из квартиры-притона была изъята посуда со следами наркотического средства, шприцы и другие предметы, используемые при изготовлении дезоморфина,

В отношении жительницы Заполярья возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Об этом сообщает МВД по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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