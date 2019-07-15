В Воркуте 39-летняя горожанка варила наркотики на кухне
В Воркуте полиция "накрыла" наркопритон, действовавший в одной из квартир жилого дома.
В домашних условиях изготавливался дезоморфин, за процесс отвечала владелица квартиры - ранее несудимая 39-летняя воркутинка.
Придя по адресу с проверкой, полицейские застали там хозяйку и ее гостей. Из квартиры-притона была изъята посуда со следами наркотического средства, шприцы и другие предметы, используемые при изготовлении дезоморфина,
В отношении жительницы Заполярья возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Ей грозит до 4 лет лишения свободы.
Об этом сообщает МВД по Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Анонимный звонок помог ликвидировать наркопритон в Сыктывкаре
Анонимный звонок о притоне в Сыктывкаре на улице Советской, где якобы изготавливается и употребляется кустарное наркотическое средство дезоморфин, поступил на телефон доверия 3 июня. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU