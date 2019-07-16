В Коми покупатель трактора на "Авито.ру" так и не дождался заказа
В Койгородском районе молодой человек "купился" на объявление на сайте "Авито.ру". Мужчина заказал через интернет-магазин трактор МТЗ стоимостью 304 тысячи рублей, однако доставки техники он не дождался.
После перевода денежных средств продавцу потерпевший не смог до него дозвониться, а объявление о продаже трактора с сайта «Авито.ру» исчезло.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщается на сайте МВД по Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU