В Сыктывкаре на Покровском бульваре появится кремль с горками и лесенками

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-16T10:44:56+03:00

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В Сыктывкаре появится еще одна детская игровая площадка. На Покровском бульваре в Сыктывкаре построят детскую площадку. Соответствующую госзакупку разместил городской департамент финансов. Сейчас мэрия ищет подрядчика, готового выполнить работы по обустройству детской площадки на Покровском бульваре между домами №1,6 и 4. Стоимость игровых комплексов для маленьких жителей Сыктывкара составляет 3 млн 827 тыс. рублей. Аукцион по определению подрядчика состоится 26 июля. Об этом сообщается на странице komi_news в соцсети "Инстаграм".

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ИСТОЧНИК KP.RU