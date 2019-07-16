В Сыктывкаре одну из улиц города сделают длиннее

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-16T17:06:13+03:00

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В столице Коми собираются удлинить улицу Маркова и продолжить ее от улицы Колхозной до территории аэродрома. Узнать, как будет выглядеть проект планировки территории, и высказать свои пожелания горожане могут на публичных слушаниях. Они назначены на 11 часов 25 июля и пройдут в зале заседаний в мэрии Сыктывкара по адресу: ул. Бабушкина, 22, каб. 317.

Участники публичных слушаний с 23 июля по 6 августа имеют право высказать свои замечания по проекту. Оставить свои предложения им предлагают несколькими способами. Например, заполнить форму на официальном сайте администрации Сыктывкара по ссылке. Или лично принести письмо Комиссии по землепользованию и застройке администрации Сыктывкара (ул. Бабушкина, 22, каб. 215, тел. 21-43-10).

Кроме того, в течение двух недель проект изменения улицы Маркова будет вывешен в фойе мэрии. Ознакомившись с экспозицией проекта, сыктывкарцы могут тут же - в журнале учета посетителей экспозиции - зафиксировать свои замечания.

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ИСТОЧНИК KP.RU