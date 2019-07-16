В Воркуте депутат совета подозревается в интимной связи с несовершеннолетней сиротой
Следователи проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что якобы депутат городского совета Воркуты, преподаватель одного из колледжей, замечен в интимной связи с несовершеннолетней воспитанницей детского дома № 18. Предполагается, что девушку он незаконно вывез за пределы столицы Заполярья.
Как сообщает "Комиинформ", мэр Воркуты Игорь Гурьев отметил, что следствие установит все обстоятельства дела. Если депутат действительно окажется виновным, его привлекут к ответственности.
В местном управлении СК РФ информагентству рассказали, что проводится проверка на предмет наличия преступлений по двум статьям уголовного кодекса России — "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Похищение человека". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре пойман еще один педофил
Его жертвой стала 13-летняя девочка (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU