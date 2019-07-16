В Воркуте депутат совета подозревается в интимной связи с несовершеннолетней сиротой

16 Июль 17:28 2019-07-16T17:35:06+03:00

Следствие проверяет, вывозил ли он девушку за пределы города

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Следователи проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что якобы депутат городского совета Воркуты, преподаватель одного из колледжей, замечен в интимной связи с несовершеннолетней воспитанницей детского дома № 18. Предполагается, что девушку он незаконно вывез за пределы столицы Заполярья.

Как сообщает "Комиинформ", мэр Воркуты Игорь Гурьев отметил, что следствие установит все обстоятельства дела. Если депутат действительно окажется виновным, его привлекут к ответственности.

В местном управлении СК РФ информагентству рассказали, что проводится проверка на предмет наличия преступлений по двум статьям уголовного кодекса России — "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Похищение человека". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU