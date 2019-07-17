В Сыктывкаре пес едва не задушил поводком шестилетнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-17T10:34:52+03:00

Случаи, которые могли привести к трагедии, произошли в Сыктывкаре в мае этого года

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В Сыктывкаре собака чуть не задушила шестилетнего ребенка поводком. Об этом и других случаях рассказывают на Сыктывкарской станции скорой помощи.

Два случая, которые могли привести к трагедии, произошли в Сыктывкаре в мае этого года. Их объединяет одно — причиной травм оказались собаки, за которыми не доглядели хозяева.

Так, полуторагодовалая девочка наступила ногой на провод от фена, включенный в сеть, и получила удар током.

- Провод был накануне поврежден домашними собаками, перегрызена изоляция. Родители от доставки ребенка в стационар или травмпункт отказались, - отметили в скорой.

Второе происшествие случилось с 6-летним мальчиком, который гулял с собакой. Во время прогулки пес дернул за проводок, который два раза обвился вокруг шеи ребенка и сдавил со спины.

- Диагноз «Травматическое сдавление шеи в области сонной артерии слева». Результат - гематома на шее. Ребенок доставлен в травмпункт РДБ, - сообщили в медицинском учреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU