2019-07-17T10:34:52+03:00
Общество

В Сыктывкаре пес едва не задушил поводком шестилетнего ребенка

Случаи, которые могли привести к трагедии, произошли в Сыктывкаре в мае этого года
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре собака чуть не задушила шестилетнего ребенка поводком. Об этом и других случаях рассказывают на Сыктывкарской станции скорой помощи.

Два случая, которые могли привести к трагедии, произошли в Сыктывкаре в мае этого года. Их объединяет одно — причиной травм оказались собаки, за которыми не доглядели хозяева.

Так, полуторагодовалая девочка наступила ногой на провод от фена, включенный в сеть, и получила удар током.

- Провод был накануне поврежден домашними собаками, перегрызена изоляция. Родители от доставки ребенка в стационар или травмпункт отказались, - отметили в скорой.

Второе происшествие случилось с 6-летним мальчиком, который гулял с собакой. Во время прогулки пес дернул за проводок, который два раза обвился вокруг шеи ребенка и сдавил со спины.

- Диагноз «Травматическое сдавление шеи в области сонной артерии слева». Результат - гематома на шее. Ребенок доставлен в травмпункт РДБ, - сообщили в медицинском учреждении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Верните Дусю». В Вологде разгорелся конфликт между зоозащитниками двух регионов из-за щенка из Коми Малышку с атрофированными лапками зооволонтеры привезли из Коми в далекий регион для операции. Однако забрать собаку домой они не могут, местные зоозащитники Дусю не отдают (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре отремонтируют памятник героям Гражданской войны
В Усть-Куломском районе в ДТП погиб младенец
В Воркуте депутат совета подозревается в интимной связи с несовершеннолетней сиротой
В Сыктывкаре одну из улиц города сделают длиннее
МЧС по Коми: в Усть-Куломском районе нет подтопленных жилых домов
В Коми предстанет перед судом мужчина, сознавшийся в убийстве тети-инвалида
В Сыктывкаре на Покровском бульваре появится кремль с горками и лесенками
В Печоре умерла 3-летняя девочка, выпавшая из окна второго этажа
В Коми покупатель трактора на "Авито.ру" так и не дождался заказа
«Лиза Алерт» в Коми ищет добровольцев
Три человека погибли на пожаре в Корткеросском районе Коми
СМИ сообщает о смертельном ДТП с автобусами Сыктывкаре, которого не было
В Сыктывкаре по требованию прокуратуры горожанам вернули деньги за вывоз мусора
В Воркуте 39-летняя горожанка варила наркотики на кухне
В Ухте ищут водителя, сбившего 20-летнего пешехода