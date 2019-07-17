В Сыктывкаре отремонтируют памятник героям Гражданской войны

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-17T10:44:32+03:00

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В Сыктывкаре приступают к благоустройству улицы Ленина в районе Стефановской площади.

Помимо сквера справа от главной площади города и тротуаров здесь отремонтируют памятник павшим в боях за советскую власть в Коми крае. Сегодня подрядная организация начала приготовления к работам – выставляет ограждения и обустраивает заезды для техники.

Пешеходную часть вдоль данного участка улицы Ленина, а также на примыкающем участке улицы Коммунистической (от Ленина до Советской) облицуют гранитом. Площадь нового мощения из натурального камня составит без малого семь тысяч квадратных метров. Кроме этого, проектом предусмотрено устройство 3,9 тысяч квадратных метров новых газонов, высадка 56 крупномерных деревьев – клёнов, лип и берёз.

Для отдыха горожан будут установлены скамейки, территория будет украшена декоративными ландшафтными светильниками, фонарями, велосипедными стоянками и урнами, также у скамеек будут предусмотрены розетки. Для маломобильной группы населения предусмотрены пандусы и парковки транспортных средств.

Кроме этого, будет капитально отремонтирован памятник павшим в боях за советскую власть в Коми крае, расположенный в сквере справа от Стефановской площади. Само захоронение 14 красноармейцев, павших в боях с белогвардейцами за Усть-Сысольск, появилось на этом месте в 1919 году, в 1963 году на могиле была установлена бетонная стела, в 1987 году её облицевали плитами и с тех пор монумент не менял своего вида. В этом году с него снимут старую облицовку и заменят на новую из мрамора.

Напомним, в настоящий момент поблизости производится благоустройство другого участка ул.Коммунистической – спуска к парку им.Кирова. Там так же появится гранитные лестницы и мощение, газоны, уличные фонари, велопарковки, урны и другие элементы благоустройства.

Об этом сообщает администрация Сыктывкара.

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Фото: управление информации и организационной работы АМО ГО «Сыктывкар»

ИСТОЧНИК KP.RU