В Сыктывкаре закрывают Национальную библиотеку Коми
В Сыктывкаре с 1 августа временно закрывается Национальная библиотека Коми. Ее сотрудники пакуют книги и готовятся к глобальному переезду перед капитальным ремонтом.
Библиотечный фонд составляет около 2 млн изданий, поэтому библиотекари не откажутся от помощи в упаковке и транспортировки от волонтеров. Книги поступят в разные книжные фонды. Ближайший к центру пункт выдачи книг откроется по адресу Орджоникидзе, 10 с 1 октября.
В здании планируется отремонтировать крыши, фасад, фундамент, заменить окна и двери, капитально отремонтировать внутренние помещения, обновить внутренние и наружные системы электроснабжения и связи, водопровод, вентиляцию и систему кондиционирования воздуха. Преобразится парадный вход в библиотеку и входной пандус. Благоустроят и территорию, прилегающую к библиотеке. Также пройдут мероприятия по модернизации помещений хранения документов, оснащению современным оборудованием, аппаратурой, компьютерами и мебелью.
До 15 августа читатели могут успеть сдать книги в отдел абонемента. Библиотека приносит извинения за доставленные неудобства.
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ИСТОЧНИК KP.RU