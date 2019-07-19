2019-07-19T09:22:37+03:00
Общество

В Сыктывкаре закрывают Национальную библиотеку Коми

В здании проведут глобальный ремонт
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Юрия Ефимца/Каталог хороших людейФото Юрия Ефимца/Каталог хороших людей
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В Сыктывкаре с 1 августа временно закрывается Национальная библиотека Коми. Ее сотрудники пакуют книги и готовятся к глобальному переезду перед капитальным ремонтом.

Библиотечный фонд составляет около 2 млн изданий, поэтому библиотекари не откажутся от помощи в упаковке и транспортировки от волонтеров. Книги поступят в разные книжные фонды. Ближайший к центру пункт выдачи книг откроется по адресу Орджоникидзе, 10 с 1 октября.

В здании планируется отремонтировать крыши, фасад, фундамент, заменить окна и двери, капитально отремонтировать внутренние помещения, обновить внутренние и наружные системы электроснабжения и связи, водопровод, вентиляцию и систему кондиционирования воздуха. Преобразится парадный вход в библиотеку и входной пандус. Благоустроят и территорию, прилегающую к библиотеке. Также пройдут мероприятия по модернизации помещений хранения документов, оснащению современным оборудованием, аппаратурой, компьютерами и мебелью.

До 15 августа читатели могут успеть сдать книги в отдел абонемента. Библиотека приносит извинения за доставленные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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