2019-07-19T10:06:28+03:00
Общество

Дождь и жара: какая погода ожидает жителей Коми на следующей неделе

Предпоследняя неделя июля принесет много погодных сюрпризов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Жители Коми успеют погреться на солнцеЖители Коми успеют погреться на солнцеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предпоследняя неделя июля принесет много погодных сюрпризов, сообщает синоптик первой категории Коми ЦГМС Артем Шомысов.

Первый сюрприз - не самый приятный: циклон, принесший грозовые дожди на выходных, в понедельник и вторник продолжит способствовать развитию дождевой облачности.

- Особенно ненастным выдастся первый рабочий день: повсеместно пройдут дожди, местами — ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. Затем интенсивность дождей уменьшится, и в течение большей части недели дожди, местами с грозами примут локальный характер, - сообщает Артем Шомысов.

Зато второй сюрприз будет весьма приятным: за исключением понедельника, на территории республики установится теплая, в отдельные дни — жаркая погода: столбики термометров в дневное время будут подниматься до +25С и выше.

- Лишь на севере, с распространением антициклона с Арктики, к концу недели температурный фон понизится до +13...+18С, - подытожил синоптик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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